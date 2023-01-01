تاكا بنغلاديشي إلى كيات ميانماري

تحويل BDT إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
19134.40 mmk

1.00000 BDT = 19.13440 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36281.434741.65980.9574518.2162
1GBP1.1583511.23205102.3571.661971.922671.1090621.1012
1USD0.94020.811655183.0791.348951.560550.900217.1269
1INR0.0113170.009769680.012036710.0162370.01878390.01083550.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Myanma Kyat
1 BDT19.13440 MMK
5 BDT95.67200 MMK
10 BDT191.34400 MMK
20 BDT382.68800 MMK
50 BDT956.72000 MMK
100 BDT1913.44000 MMK
250 BDT4783.60000 MMK
500 BDT9567.20000 MMK
1000 BDT19134.40000 MMK
2000 BDT38268.80000 MMK
5000 BDT95672.00000 MMK
10000 BDT191344.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / Bangladeshi Taka
1 MMK0.05226 BDT
5 MMK0.26131 BDT
10 MMK0.52262 BDT
20 MMK1.04524 BDT
50 MMK2.61309 BDT
100 MMK5.22619 BDT
250 MMK13.06547 BDT
500 MMK26.13095 BDT
1000 MMK52.26190 BDT
2000 MMK104.52380 BDT
5000 MMK261.30950 BDT
10000 MMK522.61900 BDT