250 درام أرميني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل AMD إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

250 amd
0.49 shp

1.00000 AMD = 0.00198 SHP

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدرامات الأرمنية

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل درام أرمينية / جنيه سانت هيلانة
1 AMD0.00198 SHP
5 AMD0.00989 SHP
10 AMD0.01977 SHP
20 AMD0.03954 SHP
50 AMD0.09885 SHP
100 AMD0.19771 SHP
250 AMD0.49427 SHP
500 AMD0.98853 SHP
1000 AMD1.97706 SHP
2000 AMD3.95412 SHP
5000 AMD9.88530 SHP
10000 AMD19.77060 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / درام أرمينية
1 SHP505.80100 AMD
5 SHP2529.00500 AMD
10 SHP5058.01000 AMD
20 SHP10116.02000 AMD
50 SHP25290.05000 AMD
100 SHP50580.10000 AMD
250 SHP126450.25000 AMD
500 SHP252900.50000 AMD
1000 SHP505801.00000 AMD
2000 SHP1011602.00000 AMD
5000 SHP2529005.00000 AMD
10000 SHP5058010.00000 AMD