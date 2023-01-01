ليك ألباني إلى شلن تنزاني

تحويل ALL إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٢٥٬٠٨٠٫٢٠ tzs

1.00000 ALL = 25.08020 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 1:56 UTC
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ALL إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.43391.656620.9573518.2146
1GBP1.1580811.232102.1641.660611.918551.1086921.0946
1USD0.940.811688182.9251.34791.557270.8999517.1222
1INR0.01133590.009788220.012059110.01625440.01877920.01085260.206478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / الشلن التنزاني
1 ALL25.08020 TZS
5 ALL125.40100 TZS
10 ALL250.80200 TZS
20 ALL501.60400 TZS
50 ALL1254.01000 TZS
100 ALL2508.02000 TZS
250 ALL6270.05000 TZS
500 ALL12540.10000 TZS
1000 ALL25080.20000 TZS
2000 ALL50160.40000 TZS
5000 ALL125401.00000 TZS
10000 ALL250802.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / ليك ألباني
1 TZS0.03987 ALL
5 TZS0.19936 ALL
10 TZS0.39872 ALL
20 TZS0.79744 ALL
50 TZS1.99361 ALL
100 TZS3.98721 ALL
250 TZS9.96803 ALL
500 TZS19.93605 ALL
1000 TZS39.87210 ALL
2000 TZS79.74420 ALL
5000 TZS199.36050 ALL
10000 TZS398.72100 ALL