1 كواشا زامبي إلى روبية موريشية

تحويل ZMW إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1 zmw
1.92 mur

1.00000 ZMW = 1.91549 MUR

Mid-market exchange rate at 08:25
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أعلى العملات

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10.92141.369351.34841.5483.21550.80729818.154
1 EUR1.085311.486161.463421.6713690.31380.876219.7025
1 CAD0.7302730.67287710.9847011.1246260.77010.58954813.2574
1 SGD0.741620.6833321.0155411.142161.71430.59870813.4634

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Zmw

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / Mauritian Rupee
1 ZMW1.91549 MUR
5 ZMW9.57745 MUR
10 ZMW19.15490 MUR
20 ZMW38.30980 MUR
50 ZMW95.77450 MUR
100 ZMW191.54900 MUR
250 ZMW478.87250 MUR
500 ZMW957.74500 MUR
1000 ZMW1915.49000 MUR
2000 ZMW3830.98000 MUR
5000 ZMW9577.45000 MUR
10000 ZMW19154.90000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / زيميو
1 MUR0.52206 ZMW
5 MUR2.61030 ZMW
10 MUR5.22059 ZMW
20 MUR10.44118 ZMW
50 MUR26.10295 ZMW
100 MUR52.20590 ZMW
250 MUR130.51475 ZMW
500 MUR261.02950 ZMW
1000 MUR522.05900 ZMW
2000 MUR1044.11800 ZMW
5000 MUR2610.29500 ZMW
10000 MUR5220.59000 ZMW