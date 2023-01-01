20 راند جنوب إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل ZAR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

20 zar
1.83 nzd

1.00000 ZAR = 0.09171 NZD

Mid-market exchange rate at 06:44
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8066140.92255612.751.5428523.25815.4617.308
1 GBP1.2397511.14358759.6571.9127528.834119.166521.4576
1 EUR1.083950.874451664.191.6723825.210516.757918.761
1 XOF0.001631990.001316380.0015055910.002517920.03795680.02523050.0282464

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنوب أفريقيا راندس

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار نيوزيلندي
1 ZAR0.09171 NZD
5 ZAR0.45857 NZD
10 ZAR0.91715 NZD
20 ZAR1.83429 NZD
50 ZAR4.58573 NZD
100 ZAR9.17145 NZD
250 ZAR22.92863 NZD
500 ZAR45.85725 NZD
1000 ZAR91.71450 NZD
2000 ZAR183.42900 NZD
5000 ZAR458.57250 NZD
10000 ZAR917.14500 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / راند جنوب أفريقيا
1 NZD10.90340 ZAR
5 NZD54.51700 ZAR
10 NZD109.03400 ZAR
20 NZD218.06800 ZAR
50 NZD545.17000 ZAR
100 NZD1090.34000 ZAR
250 NZD2725.85000 ZAR
500 NZD5451.70000 ZAR
1000 NZD10903.40000 ZAR
2000 NZD21806.80000 ZAR
5000 NZD54517.00000 ZAR
10000 NZD109034.00000 ZAR