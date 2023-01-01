1 راند جنوب إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل ZAR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١ zar
٠٫٠٩ nzd

1.00000 ZAR = 0.09170 NZD

Mid-market exchange rate at 06:43
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8066140.9225612.751.5427323.25815.4617.3082
1 GBP1.2397511.14364759.6571.912628.834119.166521.4578
1 EUR1.0840.87441664.2211.6723225.211716.758618.7621
1 XOF0.001631990.001316380.0015055210.002517720.03795680.02523050.0282468

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / دولار نيوزيلندي
1 ZAR0.09170 NZD
5 ZAR0.45852 NZD
10 ZAR0.91704 NZD
20 ZAR1.83408 NZD
50 ZAR4.58520 NZD
100 ZAR9.17039 NZD
250 ZAR22.92598 NZD
500 ZAR45.85195 NZD
1000 ZAR91.70390 NZD
2000 ZAR183.40780 NZD
5000 ZAR458.51950 NZD
10000 ZAR917.03900 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / راند جنوب أفريقيا
1 NZD10.90470 ZAR
5 NZD54.52350 ZAR
10 NZD109.04700 ZAR
20 NZD218.09400 ZAR
50 NZD545.23500 ZAR
100 NZD1090.47000 ZAR
250 NZD2726.17500 ZAR
500 NZD5452.35000 ZAR
1000 NZD10904.70000 ZAR
2000 NZD21809.40000 ZAR
5000 NZD54523.50000 ZAR
10000 NZD109047.00000 ZAR