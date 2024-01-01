20 Güney Afrika randından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → NZD çevirin

20 zar
1,84 nzd

1,000R ZAR = 0,09179$ NZD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → NZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09290,0929
Düşük0,08950,0851
Ortalama0,09120,0897
Değişim2.50%2.25%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → NZD istatistikleri

ZAR → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0929, en düşük 0,0895 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0912 oldu. ZAR → NZD kurundaki değişiklik 2.50 değerindeydi.

ZAR → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0929, en düşük 0,0851 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0897 oldu. ZAR → NZD kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Yeni Zelanda Doları
1 ZAR0,09179 NZD
5 ZAR0,45895 NZD
10 ZAR0,91790 NZD
20 ZAR1,83581 NZD
50 ZAR4,58952 NZD
100 ZAR9,17904 NZD
250 ZAR22,94760 NZD
500 ZAR45,89520 NZD
1000 ZAR91,79040 NZD
2000 ZAR183,58080 NZD
5000 ZAR458,95200 NZD
10000 ZAR917,90400 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Güney Afrika Randı
1 NZD10,89440 ZAR
5 NZD54,47200 ZAR
10 NZD108,94400 ZAR
20 NZD217,88800 ZAR
50 NZD544,72000 ZAR
100 NZD1.089,44000 ZAR
250 NZD2.723,60000 ZAR
500 NZD5.447,20000 ZAR
1000 NZD10.894,40000 ZAR
2000 NZD21.788,80000 ZAR
5000 NZD54.472,00000 ZAR
10000 NZD108.944,00000 ZAR