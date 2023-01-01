10 آلاف فرنك غرب إفريقي إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل XOF إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

10000 xof
10103 xaf

1.00000 XOF = 1.01025 XAF

Mid-market exchange rate at 01:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8741.084890.26511.485091.670080.962918.774
1 GBP1.1441611.24115103.2751.699131.910781.1017221.4798
1 USD0.921850.805704183.2091.3691.539530.8876517.3064
1 INR0.01107850.00968290.012017910.01645250.01850190.01066770.207987

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / فرنك فرنك بيك
1 XOF1.01025 XAF
5 XOF5.05125 XAF
10 XOF10.10250 XAF
20 XOF20.20500 XAF
50 XOF50.51250 XAF
100 XOF101.02500 XAF
250 XOF252.56250 XAF
500 XOF505.12500 XAF
1000 XOF1010.25000 XAF
2000 XOF2020.50000 XAF
5000 XOF5051.25000 XAF
10000 XOF10102.50000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 XAF0.98986 XOF
5 XAF4.94928 XOF
10 XAF9.89855 XOF
20 XAF19.79710 XOF
50 XAF49.49275 XOF
100 XAF98.98550 XOF
250 XAF247.46375 XOF
500 XAF494.92750 XOF
1000 XAF989.85500 XOF
2000 XAF1979.71000 XOF
5000 XAF4949.27500 XOF
10000 XAF9898.55000 XOF