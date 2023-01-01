100 فرنك وسط إفريقي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل XAF إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ xaf
٩٩ xof

1.00000 XAF = 0.98977 XOF

Mid-market exchange rate at 20:31
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.19051.368150.9220.8057691.35041.5363383.175
1 ZAR0.054973910.07521230.05068570.04429620.07423660.08445814.57244
1 CAD0.73091413.295710.6739020.5889480.9870261.1229360.7938
1 EUR1.084619.72941.483910.87391.464641.6663190.2116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

XAF إلى USD

XAF إلى ZAR

XAF إلى CAD

XAF إلى EUR

XAF إلى GBP

XAF إلى SGD

XAF إلى AUD

XAF إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 XAF0.98977 XOF
5 XAF4.94883 XOF
10 XAF9.89767 XOF
20 XAF19.79534 XOF
50 XAF49.48835 XOF
100 XAF98.97670 XOF
250 XAF247.44175 XOF
500 XAF494.88350 XOF
1000 XAF989.76700 XOF
2000 XAF1979.53400 XOF
5000 XAF4948.83500 XOF
10000 XAF9897.67000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / فرنك فرنك بيك
1 XOF1.01034 XAF
5 XOF5.05170 XAF
10 XOF10.10340 XAF
20 XOF20.20680 XAF
50 XOF50.51700 XAF
100 XOF101.03400 XAF
250 XOF252.58500 XAF
500 XOF505.17000 XAF
1000 XOF1010.34000 XAF
2000 XOF2020.68000 XAF
5000 XOF5051.70000 XAF
10000 XOF10103.40000 XAF