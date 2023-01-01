10 فرنك غرب إفريقي إلى ريال سعودي

تحويل XOF إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

10 xof
0.06 sar

1.00000 XOF = 0.00612 SAR

Mid-market exchange rate at 23:45
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.805381.368650.92151.5382210.15541.3506844.013
1 GBP1.2416511.699381.144161.9099412.60951.676971047.97
1 CAD0.7306470.58844810.6732831.12397.420010.986812616.676
1 EUR1.08520.8741.4852611.6692811.02061.46567915.923

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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XOF إلى EUR

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XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / ريال سعودي
1 XOF0.00612 SAR
5 XOF0.03060 SAR
10 XOF0.06121 SAR
20 XOF0.12242 SAR
50 XOF0.30604 SAR
100 XOF0.61208 SAR
250 XOF1.53021 SAR
500 XOF3.06042 SAR
1000 XOF6.12085 SAR
2000 XOF12.24170 SAR
5000 XOF30.60425 SAR
10000 XOF61.20850 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 SAR163.37600 XOF
5 SAR816.88000 XOF
10 SAR1633.76000 XOF
20 SAR3267.52000 XOF
50 SAR8168.80000 XOF
100 SAR16337.60000 XOF
250 SAR40844.00000 XOF
500 SAR81688.00000 XOF
1000 SAR163376.00000 XOF
2000 SAR326752.00000 XOF
5000 SAR816880.00000 XOF
10000 SAR1633760.00000 XOF