10 آلاف فرنك غرب إفريقي إلى جنيه جيرزي

تحويل XOF إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ xof
١٣٫١٤ jep

1.00000 XOF = 0.00131 JEP

Mid-market exchange rate at 23:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87371.08590.25681.48451.666920.962918.7723
1 GBP1.1445611.24185103.3051.69911.90791.1020921.4861
1 USD0.921650.80525183.1861.36821.536330.887517.3017
1 INR0.01107950.009680120.012021310.01644750.01846870.01066890.207988

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / جنيه جيرسي
1 XOF0.00131 JEP
5 XOF0.00657 JEP
10 XOF0.01314 JEP
20 XOF0.02628 JEP
50 XOF0.06571 JEP
100 XOF0.13142 JEP
250 XOF0.32855 JEP
500 XOF0.65710 JEP
1000 XOF1.31421 JEP
2000 XOF2.62842 JEP
5000 XOF6.57105 JEP
10000 XOF13.14210 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 JEP760.91400 XOF
5 JEP3804.57000 XOF
10 JEP7609.14000 XOF
20 JEP15218.28000 XOF
50 JEP38045.70000 XOF
100 JEP76091.40000 XOF
250 JEP190228.50000 XOF
500 JEP380457.00000 XOF
1000 JEP760914.00000 XOF
2000 JEP1521828.00000 XOF
5000 JEP3804570.00000 XOF
10000 JEP7609140.00000 XOF