1 فرنك غرب إفريقي إلى روبية هندية

تحويل XOF إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

١ xof
٠٫١٤ inr

1.00000 XOF = 0.13576 INR

Mid-market exchange rate at 23:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873751.084990.24851.484361.666260.9629518.7707
1 GBP1.1444911.24165103.2881.698831.9071.1020921.4828
1 USD0.921750.80538183.1861.36821.535860.8875517.3018
1 INR0.01108050.009681680.012021310.01644750.0184630.01066950.207989

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / الروبية الهندية
1 XOF0.13576 INR
5 XOF0.67879 INR
10 XOF1.35758 INR
20 XOF2.71516 INR
50 XOF6.78790 INR
100 XOF13.57580 INR
250 XOF33.93950 INR
500 XOF67.87900 INR
1000 XOF135.75800 INR
2000 XOF271.51600 INR
5000 XOF678.79000 INR
10000 XOF1357.58000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 INR7.36602 XOF
5 INR36.83010 XOF
10 INR73.66020 XOF
20 INR147.32040 XOF
50 INR368.30100 XOF
100 INR736.60200 XOF
250 INR1841.50500 XOF
500 INR3683.01000 XOF
1000 INR7366.02000 XOF
2000 INR14732.04000 XOF
5000 INR36830.10000 XOF
10000 INR73660.20000 XOF