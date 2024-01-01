شلن تنزاني إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل TZS إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tzs
217 xaf

tzs1.000 TZS = FCFA0.2168 XAF

Mid-market exchange rate at 03:27
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TZS إلى XAF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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XAF

أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11.3031.3451.4710.75517.75483.9440.896
1 SGD0.76711.0321.1290.57913.62664.4260.687
1 CAD0.7430.96911.0940.56113.262.4090.666
1 AUD0.680.8860.91410.51312.06957.0650.609

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك فرنك بيك
1 TZS٠٫٢١٦٨٣ XAF
5 TZS١٫٠٨٤١٤ XAF
10 TZS٢٫١٦٨٢٨ XAF
20 TZS٤٫٣٣٦٥٦ XAF
50 TZS١٠٫٨٤١٤٠ XAF
100 TZS٢١٫٦٨٢٨٠ XAF
250 TZS٥٤٫٢٠٧٠٠ XAF
500 TZS١٠٨٫٤١٤٠٠ XAF
1000 TZS٢١٦٫٨٢٨٠٠ XAF
2000 TZS٤٣٣٫٦٥٦٠٠ XAF
5000 TZS١٬٠٨٤٫١٤٠٠٠ XAF
10000 TZS٢٬١٦٨٫٢٨٠٠٠ XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الشلن التنزاني
1 XAF٤٫٦١١٩٥ TZS
5 XAF٢٣٫٠٥٩٧٥ TZS
10 XAF٤٦٫١١٩٥٠ TZS
20 XAF٩٢٫٢٣٩٠٠ TZS
50 XAF٢٣٠٫٥٩٧٥٠ TZS
100 XAF٤٦١٫١٩٥٠٠ TZS
250 XAF١٬١٥٢٫٩٨٧٥٠ TZS
500 XAF٢٬٣٠٥٫٩٧٥٠٠ TZS
1000 XAF٤٬٦١١٫٩٥٠٠٠ TZS
2000 XAF٩٬٢٢٣٫٩٠٠٠٠ TZS
5000 XAF٢٣٬٠٥٩٫٧٥٠٠٠ TZS
10000 XAF٤٦٬١١٩٫٥٠٠٠٠ TZS