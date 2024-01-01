Tanzanya şilininden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile TZS → XAF çevirin

1.000 tzs
240 xaf

1.00000 TZS = 0.23983 XAF

00:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85521.077189.41191.450851.651870.9480118.3639
1 GBP1.1693211.2595104.5531.696551.93161.1085221.4737
1 USD0.92840.793966183.01171.3471.533620.8801517.0494
1 INR0.01118420.009564510.012046510.01622660.01847480.01060270.205386

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Tanzanya şilininden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tanzanya şilini için en iyi döviz çiftleri

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TZS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 TZS0.23983 XAF
5 TZS1.19916 XAF
10 TZS2.39832 XAF
20 TZS4.79664 XAF
50 TZS11.99160 XAF
100 TZS23.98320 XAF
250 TZS59.95800 XAF
500 TZS119.91600 XAF
1000 TZS239.83200 XAF
2000 TZS479.66400 XAF
5000 TZS1199.16000 XAF
10000 TZS2398.32000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tanzanya Şilini
1 XAF4.16958 TZS
5 XAF20.84790 TZS
10 XAF41.69580 TZS
20 XAF83.39160 TZS
50 XAF208.47900 TZS
100 XAF416.95800 TZS
250 XAF1042.39500 TZS
500 XAF2084.79000 TZS
1000 XAF4169.58000 TZS
2000 XAF8339.16000 TZS
5000 XAF20847.90000 TZS
10000 XAF41695.80000 TZS