5000 Tanzanya şilininden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile TZS → XAF çevirin

5.000 tzs
1.257 xaf

1.00000 TZS = 0.25140 XAF

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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TZS → XAF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 XAF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Tanzanya şilininden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / CFA Frangı BCEAO
1 TZS0.25140 XAF
5 TZS1.25699 XAF
10 TZS2.51398 XAF
20 TZS5.02796 XAF
50 TZS12.56990 XAF
100 TZS25.13980 XAF
250 TZS62.84950 XAF
500 TZS125.69900 XAF
1000 TZS251.39800 XAF
2000 TZS502.79600 XAF
5000 TZS1256.99000 XAF
10000 TZS2513.98000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Tanzanya Şilini
1 XAF3.97775 TZS
5 XAF19.88875 TZS
10 XAF39.77750 TZS
20 XAF79.55500 TZS
50 XAF198.88750 TZS
100 XAF397.77500 TZS
250 XAF994.43750 TZS
500 XAF1988.87500 TZS
1000 XAF3977.75000 TZS
2000 XAF7955.50000 TZS
5000 XAF19888.75000 TZS
10000 XAF39777.50000 TZS