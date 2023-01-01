20 فرنك وسط إفريقي إلى شلن تنزاني

تحويل XAF إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

20 xaf
80.92 tzs

1.00000 XAF = 4.04610 TZS

Mid-market exchange rate at 20:24
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أعلى العملات

 USDZARCADEURGBPSGDAUDINR
1 USD118.19691.368550.92210.8058021.35061.5369283.175
1 ZAR0.054954410.07520790.05067260.04428240.07422140.08446084.57083
1 CAD0.730713.296510.6737670.58880.9868841.1230360.776
1 EUR1.084519.73451.4841910.87391.464731.6667990.2033

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الشلن التنزاني
1 XAF4.04610 TZS
5 XAF20.23050 TZS
10 XAF40.46100 TZS
20 XAF80.92200 TZS
50 XAF202.30500 TZS
100 XAF404.61000 TZS
250 XAF1011.52500 TZS
500 XAF2023.05000 TZS
1000 XAF4046.10000 TZS
2000 XAF8092.20000 TZS
5000 XAF20230.50000 TZS
10000 XAF40461.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / فرنك فرنك بيك
1 TZS0.24715 XAF
5 TZS1.23576 XAF
10 TZS2.47152 XAF
20 TZS4.94304 XAF
50 TZS12.35760 XAF
100 TZS24.71520 XAF
250 TZS61.78800 XAF
500 TZS123.57600 XAF
1000 TZS247.15200 XAF
2000 TZS494.30400 XAF
5000 TZS1235.76000 XAF
10000 TZS2471.52000 XAF