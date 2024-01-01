1 شلن تنزاني إلى بات تايلاندي

تحويل TZS إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1 tzs
0.01 thb

1.000 TZS = 0.01399 THB

Mid-market exchange rate at 00:36
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢٦١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٦٫٠٠٢١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٩٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨١1٨٢٫٨٣١١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / باهت تايلندي
1 TZS٠٫٠١٣٩٩ THB
5 TZS٠٫٠٦٩٩٣ THB
10 TZS٠٫١٣٩٨٧ THB
20 TZS٠٫٢٧٩٧٤ THB
50 TZS٠٫٦٩٩٣٤ THB
100 TZS١٫٣٩٨٦٨ THB
250 TZS٣٫٤٩٦٧٠ THB
500 TZS٦٫٩٩٣٤٠ THB
1000 TZS١٣٫٩٨٦٨٠ THB
2000 TZS٢٧٫٩٧٣٦٠ THB
5000 TZS٦٩٫٩٣٤٠٠ THB
10000 TZS١٣٩٫٨٦٨٠٠ THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / الشلن التنزاني
1 THB٧١٫٤٩٦١٠ TZS
5 THB٣٥٧٫٤٨٠٥٠ TZS
10 THB٧١٤٫٩٦١٠٠ TZS
20 THB١٬٤٢٩٫٩٢٢٠٠ TZS
50 THB٣٬٥٧٤٫٨٠٥٠٠ TZS
100 THB٧٬١٤٩٫٦١٠٠٠ TZS
250 THB١٧٬٨٧٤٫٠٢٥٠٠ TZS
500 THB٣٥٬٧٤٨٫٠٥٠٠٠ TZS
1000 THB٧١٬٤٩٦٫١٠٠٠٠ TZS
2000 THB١٤٢٬٩٩٢٫٢٠٠٠٠ TZS
5000 THB٣٥٧٬٤٨٠٫٥٠٠٠٠ TZS
10000 THB٧١٤٬٩٦١٫٠٠٠٠٠ TZS