250 شلن تنزاني إلى بالبوا بنمي

تحويل TZS إلى PAB بسعر الصرف الحقيقي

250 tzs
0.10 pab

1.000 TZS = 0.0003919 PAB

Mid-market exchange rate at 23:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٢٣١٫٤٧٥١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١٠٥٫٩٨٨١٫٧٢٦١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٤٩٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٧١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى بالبوا بنمي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PAB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى PAB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الشلن التنزاني

TZS إلى USD

TZS إلى SGD

TZS إلى CAD

TZS إلى AUD

TZS إلى GBP

TZS إلى ZAR

TZS إلى INR

TZS إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الشلن التنزاني / Panamanian Balboa
1 TZS٠٫٠٠٠٣٩ PAB
5 TZS٠٫٠٠١٩٦ PAB
10 TZS٠٫٠٠٣٩٢ PAB
20 TZS٠٫٠٠٧٨٤ PAB
50 TZS٠٫٠١٩٥٩ PAB
100 TZS٠٫٠٣٩١٩ PAB
250 TZS٠٫٠٩٧٩٧ PAB
500 TZS٠٫١٩٥٩٤ PAB
1000 TZS٠٫٣٩١٨٧ PAB
2000 TZS٠٫٧٨٣٧٥ PAB
5000 TZS١٫٩٥٩٣٧ PAB
10000 TZS٣٫٩١٨٧٤ PAB
معدلات التحويل Panamanian Balboa / الشلن التنزاني
1 PAB٢٬٥٥١٫٨٤٠٠٠ TZS
5 PAB١٢٬٧٥٩٫٢٠٠٠٠ TZS
10 PAB٢٥٬٥١٨٫٤٠٠٠٠ TZS
20 PAB٥١٬٠٣٦٫٨٠٠٠٠ TZS
50 PAB١٢٧٬٥٩٢٫٠٠٠٠٠ TZS
100 PAB٢٥٥٬١٨٤٫٠٠٠٠٠ TZS
250 PAB٦٣٧٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 PAB١٬٢٧٥٬٩٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 PAB٢٬٥٥١٬٨٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 PAB٥٬١٠٣٬٦٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 PAB١٢٬٧٥٩٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 PAB٢٥٬٥١٨٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS