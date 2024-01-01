ألف دينار تونسي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل TND إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
2,189.47 ttd

1.000 TND = 2.189 TTD

Mid-market exchange rate at 10:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٥١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٤٩١٫٧٢٢١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦٩١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / دولار ترينيداد وتوباغو
1 TND٢٫١٨٩٤٧ TTD
5 TND١٠٫٩٤٧٣٥ TTD
10 TND٢١٫٨٩٤٧٠ TTD
20 TND٤٣٫٧٨٩٤٠ TTD
50 TND١٠٩٫٤٧٣٥٠ TTD
100 TND٢١٨٫٩٤٧٠٠ TTD
250 TND٥٤٧٫٣٦٧٥٠ TTD
500 TND١٬٠٩٤٫٧٣٥٠٠ TTD
1000 TND٢٬١٨٩٫٤٧٠٠٠ TTD
2000 TND٤٬٣٧٨٫٩٤٠٠٠ TTD
5000 TND١٠٬٩٤٧٫٣٥٠٠٠ TTD
10000 TND٢١٬٨٩٤٫٧٠٠٠٠ TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Tunisian Dinar
1 TTD٠٫٤٥٦٧٣ TND
5 TTD٢٫٢٨٣٦٦ TND
10 TTD٤٫٥٦٧٣٢ TND
20 TTD٩٫١٣٤٦٤ TND
50 TTD٢٢٫٨٣٦٦٠ TND
100 TTD٤٥٫٦٧٣٢٠ TND
250 TTD١١٤٫١٨٣٠٠ TND
500 TTD٢٢٨٫٣٦٦٠٠ TND
1000 TTD٤٥٦٫٧٣٢٠٠ TND
2000 TTD٩١٣٫٤٦٤٠٠ TND
5000 TTD٢٬٢٨٣٫٦٦٠٠٠ TND
10000 TTD٤٬٥٦٧٫٣٢٠٠٠ TND