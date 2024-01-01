1 منات تركمانستاني إلى رينغيت ماليزي

تحويل TMT إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1 tmt
1.34 myr

1.000 TMT = 1.337 MYR

Mid-market exchange rate at 08:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤١٩١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٧٩٧١٫٧٢٣١٫٩٣٤١٫١٢١٢١٫٤٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٨١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨٠٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / رينغيت ماليزي
1 TMT١٫٣٣٦٩٣ MYR
5 TMT٦٫٦٨٤٦٥ MYR
10 TMT١٣٫٣٦٩٣٠ MYR
20 TMT٢٦٫٧٣٨٦٠ MYR
50 TMT٦٦٫٨٤٦٥٠ MYR
100 TMT١٣٣٫٦٩٣٠٠ MYR
250 TMT٣٣٤٫٢٣٢٥٠ MYR
500 TMT٦٦٨٫٤٦٥٠٠ MYR
1000 TMT١٬٣٣٦٫٩٣٠٠٠ MYR
2000 TMT٢٬٦٧٣٫٨٦٠٠٠ MYR
5000 TMT٦٬٦٨٤٫٦٥٠٠٠ MYR
10000 TMT١٣٬٣٦٩٫٣٠٠٠٠ MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Turkmenistani Manat
1 MYR٠٫٧٤٧٩٨ TMT
5 MYR٣٫٧٣٩٩٢ TMT
10 MYR٧٫٤٧٩٨٣ TMT
20 MYR١٤٫٩٥٩٦٦ TMT
50 MYR٣٧٫٣٩٩١٥ TMT
100 MYR٧٤٫٧٩٨٣٠ TMT
250 MYR١٨٦٫٩٩٥٧٥ TMT
500 MYR٣٧٣٫٩٩١٥٠ TMT
1000 MYR٧٤٧٫٩٨٣٠٠ TMT
2000 MYR١٬٤٩٥٫٩٦٦٠٠ TMT
5000 MYR٣٬٧٣٩٫٩١٥٠٠ TMT
10000 MYR٧٬٤٧٩٫٨٣٠٠٠ TMT