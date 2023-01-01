ألف ليو روماني إلى روبية سيشيلية

تحويل RON إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ron
٣٬١٤١٫٦٣ scr

1.00000 RON = 3.14163 SCR

Mid-market exchange rate at 15:43
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931551.36761.537520.8074611.34970.8978583.2094
1EUR1.073511.468121.650520.86681.44890.9638589.3253
1CAD0.7312080.68114411.124240.5904220.9869110.65651560.8434
1AUD0.65040.6058690.88948710.5251730.8778450.58396254.1194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / روبية سيشيل
1 RON3.14163 SCR
5 RON15.70815 SCR
10 RON31.41630 SCR
20 RON62.83260 SCR
50 RON157.08150 SCR
100 RON314.16300 SCR
250 RON785.40750 SCR
500 RON1570.81500 SCR
1000 RON3141.63000 SCR
2000 RON6283.26000 SCR
5000 RON15708.15000 SCR
10000 RON31416.30000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Romanian Leu
1 SCR0.31831 RON
5 SCR1.59153 RON
10 SCR3.18306 RON
20 SCR6.36612 RON
50 SCR15.91530 RON
100 SCR31.83060 RON
250 SCR79.57650 RON
500 SCR159.15300 RON
1000 SCR318.30600 RON
2000 SCR636.61200 RON
5000 SCR1591.53000 RON
10000 SCR3183.06000 RON