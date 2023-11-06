10 ليو روماني إلى سيدي غاني

تحويل RON إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

10 ron
25.62 ghs

1.00000 RON = 2.56198 GHS

Mid-market exchange rate at 14:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.073789.37641.467211.651590.9642518.8232
1GBP1.153811.23885103.1241.692891.905631.1125521.7185
1USD0.931350.8072183.24151.36651.538220.898117.5312
1INR0.01118860.009697090.012013210.01641610.01847910.01078910.210606

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Ghanaian Cedi
1 RON2.56198 GHS
5 RON12.80990 GHS
10 RON25.61980 GHS
20 RON51.23960 GHS
50 RON128.09900 GHS
100 RON256.19800 GHS
250 RON640.49500 GHS
500 RON1280.99000 GHS
1000 RON2561.98000 GHS
2000 RON5123.96000 GHS
5000 RON12809.90000 GHS
10000 RON25619.80000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Romanian Leu
1 GHS0.39032 RON
5 GHS1.95161 RON
10 GHS3.90323 RON
20 GHS7.80646 RON
50 GHS19.51615 RON
100 GHS39.03230 RON
250 GHS97.58075 RON
500 GHS195.16150 RON
1000 GHS390.32300 RON
2000 GHS780.64600 RON
5000 GHS1951.61500 RON
10000 GHS3903.23000 RON