5000 ريال قطري إلى دينار كويتي

تحويل QAR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ qar
٤٢٣٫٢١٦ kwd

1.00000 QAR = 0.08464 KWD

Mid-market exchange rate at 11:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.075389.46661.466331.651770.9642518.7552
1GBP1.155411.24235103.3651.694131.908371.114121.6688
1USD0.930.804926183.20151.363651.53610.896817.4418
1INR0.01117740.009674420.01201910.01638970.01846240.01077870.209633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Kuwaiti Dinar
1 QAR0.08464 KWD
5 QAR0.42322 KWD
10 QAR0.84643 KWD
20 QAR1.69286 KWD
50 QAR4.23215 KWD
100 QAR8.46431 KWD
250 QAR21.16078 KWD
500 QAR42.32155 KWD
1000 QAR84.64310 KWD
2000 QAR169.28620 KWD
5000 QAR423.21550 KWD
10000 QAR846.43100 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الريال القطري
1 KWD11.81430 QAR
5 KWD59.07150 QAR
10 KWD118.14300 QAR
20 KWD236.28600 QAR
50 KWD590.71500 QAR
100 KWD1181.43000 QAR
250 KWD2953.57500 QAR
500 KWD5907.15000 QAR
1000 KWD11814.30000 QAR
2000 KWD23628.60000 QAR
5000 KWD59071.50000 QAR
10000 KWD118143.00000 QAR