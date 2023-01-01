20 ريال قطري إلى بولا بوتسواني

تحويل QAR إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ qar
٧٣٫٦٣ bwp

1.00000 QAR = 3.68132 BWP

Mid-market exchange rate at 10:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.0749589.43691.466291.651360.963718.7783
1GBP1.1549311.24155103.2981.693541.907291.1130121.6886
1USD0.930250.805445183.2011.364051.536220.896517.469
1INR0.01118110.009680710.012019110.01639460.01846390.01077510.209961

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / Botswanan Pula
1 QAR3.68132 BWP
5 QAR18.40660 BWP
10 QAR36.81320 BWP
20 QAR73.62640 BWP
50 QAR184.06600 BWP
100 QAR368.13200 BWP
250 QAR920.33000 BWP
500 QAR1840.66000 BWP
1000 QAR3681.32000 BWP
2000 QAR7362.64000 BWP
5000 QAR18406.60000 BWP
10000 QAR36813.20000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الريال القطري
1 BWP0.27164 QAR
5 BWP1.35821 QAR
10 BWP2.71642 QAR
20 BWP5.43284 QAR
50 BWP13.58210 QAR
100 BWP27.16420 QAR
250 BWP67.91050 QAR
500 BWP135.82100 QAR
1000 BWP271.64200 QAR
2000 BWP543.28400 QAR
5000 BWP1358.21000 QAR
10000 BWP2716.42000 QAR