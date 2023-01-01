5 غواراني باراغواي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل PYG إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

٥ pyg
٠٫٠٠ shp

1.00000 PYG = 0.00011 SHP

Mid-market exchange rate at 02:36
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5362283.230.9304555.88561.34931.363850.805964
1AUD0.65095154.17860.60567636.37870.8783270.8877980.524642
1INR0.01201490.018457510.01117920.671460.01621170.01638650.00968358
1EUR1.074751.6510589.4514160.0631.450161.46580.8662

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

PYG إلى AUD

PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل غواراني باراغواي / جنيه سانت هيلانة
1 PYG0.00011 SHP
5 PYG0.00054 SHP
10 PYG0.00109 SHP
20 PYG0.00217 SHP
50 PYG0.00543 SHP
100 PYG0.01086 SHP
250 PYG0.02715 SHP
500 PYG0.05431 SHP
1000 PYG0.10861 SHP
2000 PYG0.21722 SHP
5000 PYG0.54305 SHP
10000 PYG1.08611 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / غواراني باراغواي
1 SHP9207.17000 PYG
5 SHP46035.85000 PYG
10 SHP92071.70000 PYG
20 SHP184143.40000 PYG
50 SHP460358.50000 PYG
100 SHP920717.00000 PYG
250 SHP2301792.50000 PYG
500 SHP4603585.00000 PYG
1000 SHP9207170.00000 PYG
2000 SHP18414340.00000 PYG
5000 SHP46035850.00000 PYG
10000 SHP92071700.00000 PYG