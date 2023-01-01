ألف غواراني باراغواي إلى كرونة سويدية

تحويل PYG إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pyg
١٫٤٦ sek

1.00000 PYG = 0.00146 SEK

Mid-market exchange rate at 09:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.0744589.41491.465441.650970.9633518.7616
1GBP1.1544711.2405103.2331.691921.906121.1121621.6611
1USD0.930750.806127183.21921.36391.536570.896617.4616
1INR0.01118380.009686790.012016510.01638920.01846410.0107740.209827

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / الكرونا السويدية
1 PYG0.00146 SEK
5 PYG0.00729 SEK
10 PYG0.01457 SEK
20 PYG0.02915 SEK
50 PYG0.07286 SEK
100 PYG0.14573 SEK
250 PYG0.36432 SEK
500 PYG0.72864 SEK
1000 PYG1.45728 SEK
2000 PYG2.91456 SEK
5000 PYG7.28640 SEK
10000 PYG14.57280 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / غواراني باراغواي
1 SEK686.21100 PYG
5 SEK3431.05500 PYG
10 SEK6862.11000 PYG
20 SEK13724.22000 PYG
50 SEK34310.55000 PYG
100 SEK68621.10000 PYG
250 SEK171552.75000 PYG
500 SEK343105.50000 PYG
1000 SEK686211.00000 PYG
2000 SEK1372422.00000 PYG
5000 SEK3431055.00000 PYG
10000 SEK6862110.00000 PYG