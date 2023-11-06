ألف زلوتي بولندي إلى روبل روسي

تحويل PLN إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pln
٢٢٬١٩٤٫٧٠ rub

1.00000 PLN = 22.19470 RUB

Mid-market exchange rate at 07:46
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.074289.38691.465751.64970.9637518.7339
1GBP1.1537411.23935103.1291.691091.903321.1119121.6141
1USD0.930950.806875183.21251.36451.535740.897117.4399
1INR0.01118730.009696550.012017410.01639780.01845570.01078080.209583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / الروبل الروسي
1 PLN22.19470 RUB
5 PLN110.97350 RUB
10 PLN221.94700 RUB
20 PLN443.89400 RUB
50 PLN1109.73500 RUB
100 PLN2219.47000 RUB
250 PLN5548.67500 RUB
500 PLN11097.35000 RUB
1000 PLN22194.70000 RUB
2000 PLN44389.40000 RUB
5000 PLN110973.50000 RUB
10000 PLN221947.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / الزلوتي البولندي
1 RUB0.04506 PLN
5 RUB0.22528 PLN
10 RUB0.45056 PLN
20 RUB0.90112 PLN
50 RUB2.25280 PLN
100 RUB4.50559 PLN
250 RUB11.26398 PLN
500 RUB22.52795 PLN
1000 RUB45.05590 PLN
2000 RUB90.11180 PLN
5000 RUB225.27950 PLN
10000 RUB450.55900 PLN