50 زلوتي بولندي إلى لوتي ليسوتو

تحويل PLN إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ pln
٢١٩٫٧٢ lsl

1.00000 PLN = 4.39440 LSL

Mid-market exchange rate at 07:07
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.073889.34021.466061.649590.9631518.7322
1GBP1.1535411.2387103.061.69121.902911.1110321.6089
1USD0.931250.807298183.21.36531.536220.89717.4448
1INR0.01119320.00970310.012019210.01640990.01846410.01078130.209673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Lesotho Loti
1 PLN4.39440 LSL
5 PLN21.97200 LSL
10 PLN43.94400 LSL
20 PLN87.88800 LSL
50 PLN219.72000 LSL
100 PLN439.44000 LSL
250 PLN1098.60000 LSL
500 PLN2197.20000 LSL
1000 PLN4394.40000 LSL
2000 PLN8788.80000 LSL
5000 PLN21972.00000 LSL
10000 PLN43944.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الزلوتي البولندي
1 LSL0.22756 PLN
5 LSL1.13781 PLN
10 LSL2.27562 PLN
20 LSL4.55124 PLN
50 LSL11.37810 PLN
100 LSL22.75620 PLN
250 LSL56.89050 PLN
500 LSL113.78100 PLN
1000 LSL227.56200 PLN
2000 LSL455.12400 PLN
5000 LSL1137.81000 PLN
10000 LSL2275.62000 PLN