1 زلوتي بولندي إلى لوتي ليسوتو

تحويل PLN إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٤٫٣٩ lsl

1.00000 PLN = 4.39089 LSL

Mid-market exchange rate at 07:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.073889.3381.465951.649460.963318.7292
1GBP1.1535411.2387103.0571.691071.902761.111221.6054
1USD0.931250.807298183.1981.36521.53610.897117.442
1INR0.01119340.009703330.012019510.0164090.01846320.01078270.209644

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Lesotho Loti
1 PLN4.39089 LSL
5 PLN21.95445 LSL
10 PLN43.90890 LSL
20 PLN87.81780 LSL
50 PLN219.54450 LSL
100 PLN439.08900 LSL
250 PLN1097.72250 LSL
500 PLN2195.44500 LSL
1000 PLN4390.89000 LSL
2000 PLN8781.78000 LSL
5000 PLN21954.45000 LSL
10000 PLN43908.90000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الزلوتي البولندي
1 LSL0.22774 PLN
5 LSL1.13872 PLN
10 LSL2.27744 PLN
20 LSL4.55488 PLN
50 LSL11.38720 PLN
100 LSL22.77440 PLN
250 LSL56.93600 PLN
500 LSL113.87200 PLN
1000 LSL227.74400 PLN
2000 LSL455.48800 PLN
5000 LSL1138.72000 PLN
10000 LSL2277.44000 PLN