5 زلوتي بولندي إلى دينار كويتي

تحويل PLN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

٥ pln
٠٫٣٧٢ kwd

1.00000 PLN = 0.07438 KWD

Mid-market exchange rate at 06:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.073789.34531.465551.648420.963218.7226
1GBP1.1536711.2387103.0751.690761.901741.1112121.5998
1USD0.931350.807298183.21251.364951.535270.897117.4375
1INR0.01119250.009701640.012017410.01640320.018450.01078080.209554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Kuwaiti Dinar
1 PLN0.07438 KWD
5 PLN0.37192 KWD
10 PLN0.74384 KWD
20 PLN1.48769 KWD
50 PLN3.71922 KWD
100 PLN7.43844 KWD
250 PLN18.59610 KWD
500 PLN37.19220 KWD
1000 PLN74.38440 KWD
2000 PLN148.76880 KWD
5000 PLN371.92200 KWD
10000 PLN743.84400 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الزلوتي البولندي
1 KWD13.44370 PLN
5 KWD67.21850 PLN
10 KWD134.43700 PLN
20 KWD268.87400 PLN
50 KWD672.18500 PLN
100 KWD1344.37000 PLN
250 KWD3360.92500 PLN
500 KWD6721.85000 PLN
1000 KWD13443.70000 PLN
2000 KWD26887.40000 PLN
5000 KWD67218.50000 PLN
10000 KWD134437.00000 PLN