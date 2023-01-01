10 روبية باكستانية إلى دينار تونسي

تحويل PKR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٠ pkr
٠٫١١١ tnd

1.00000 PKR = 0.01114 TND

Mid-market exchange rate at 05:01
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931683.1770.8083093.67291.365353.751628.4024
1EUR1.0734189.28220.86763.942491.465574.0269730.4871
1INR0.01202260.011200410.009717940.04415760.0164150.04510380.341469
1GBP1.237151.1526102.90214.543931.689144.6412935.138

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Tunisian Dinar
1 PKR0.01114 TND
5 PKR0.05570 TND
10 PKR0.11139 TND
20 PKR0.22278 TND
50 PKR0.55696 TND
100 PKR1.11391 TND
250 PKR2.78478 TND
500 PKR5.56955 TND
1000 PKR11.13910 TND
2000 PKR22.27820 TND
5000 PKR55.69550 TND
10000 PKR111.39100 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Pakistani Rupee
1 TND89.77400 PKR
5 TND448.87000 PKR
10 TND897.74000 PKR
20 TND1795.48000 PKR
50 TND4488.70000 PKR
100 TND8977.40000 PKR
250 TND22443.50000 PKR
500 TND44887.00000 PKR
1000 TND89774.00000 PKR
2000 TND179548.00000 PKR
5000 TND448870.00000 PKR
10000 TND897740.00000 PKR