10 пакистанских рупий в тунисские динары

Сконвертируйте PKR в TND по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = DT0,01122 TND

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к TND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TND
1 PKR в TNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01120,0112
Низкий0,01100,0109
В среднем0,01110,0110
Изменение1.52%1.48%
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Соотношение 1 PKR к TND

За последние 30 дней максимальный курс PKR к TND составил 0,0112, а минимальный — 0,0110. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0111. Изменение курса PKR к TND в процентном соотношении составило 1.52.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к TND составил 0,0112, а минимальный — 0,0109. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0110. Изменение курса PKR к TND в процентном соотношении составило 1.48.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в тунисские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Тунисский динар
1 PKR0,01122 TND
5 PKR0,05608 TND
10 PKR0,11216 TND
20 PKR0,22433 TND
50 PKR0,56082 TND
100 PKR1,12164 TND
250 PKR2,80410 TND
500 PKR5,60820 TND
1000 PKR11,21640 TND
2000 PKR22,43280 TND
5000 PKR56,08200 TND
10000 PKR112,16400 TND
Обменные курсы Тунисский динар / Пакистанская рупия
1 TND89,15510 PKR
5 TND445,77550 PKR
10 TND891,55100 PKR
20 TND1 783,10200 PKR
50 TND4 457,75500 PKR
100 TND8 915,51000 PKR
250 TND22 288,77500 PKR
500 TND44 577,55000 PKR
1000 TND89 155,10000 PKR
2000 TND178 310,20000 PKR
5000 TND445 775,50000 PKR
10000 TND891 551,00000 PKR