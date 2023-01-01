5 بيزو فلبيني إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل PHP إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
٥٥ xaf

1.00000 PHP = 11.01690 XAF

Mid-market exchange rate at 02:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.073189.18861.465261.647370.963518.7296
1GBP1.153211.23745102.8481.689681.899681.1111121.5981
1USD0.93190.808113183.1131.365451.535160.897917.4537
1INR0.01121220.009723070.012031810.01642880.01847070.01080340.21

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / فرنك فرنك بيك
1 PHP11.01690 XAF
5 PHP55.08450 XAF
10 PHP110.16900 XAF
20 PHP220.33800 XAF
50 PHP550.84500 XAF
100 PHP1101.69000 XAF
250 PHP2754.22500 XAF
500 PHP5508.45000 XAF
1000 PHP11016.90000 XAF
2000 PHP22033.80000 XAF
5000 PHP55084.50000 XAF
10000 PHP110169.00000 XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / Philippine Peso
1 XAF0.09077 PHP
5 XAF0.45385 PHP
10 XAF0.90769 PHP
20 XAF1.81539 PHP
50 XAF4.53846 PHP
100 XAF9.07693 PHP
250 XAF22.69233 PHP
500 XAF45.38465 PHP
1000 XAF90.76930 PHP
2000 XAF181.53860 PHP
5000 XAF453.84650 PHP
10000 XAF907.69300 PHP