بالبوا بنمي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل PAB إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
483,770 kzt

B/.1.000 PAB = ₸483.8 KZT

Mid-market exchange rate at 14:59
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

PAB إلى KZT مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.7941.5111.6480.94921.346
1 GBP1.18111.322110.7771.7851.9471.12125.211
1 USD0.8940.757183.8081.351.4730.84819.073
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

PAB إلى USD

PAB إلى EUR

PAB إلى GBP

PAB إلى INR

PAB إلى JPY

PAB إلى RUB

PAB إلى AUD

PAB إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Panamanian Balboa / تنغي كازاخستاني
1 PAB٤٨٣٫٧٧٠٠٠ KZT
5 PAB٢٬٤١٨٫٨٥٠٠٠ KZT
10 PAB٤٬٨٣٧٫٧٠٠٠٠ KZT
20 PAB٩٬٦٧٥٫٤٠٠٠٠ KZT
50 PAB٢٤٬١٨٨٫٥٠٠٠٠ KZT
100 PAB٤٨٬٣٧٧٫٠٠٠٠٠ KZT
250 PAB١٢٠٬٩٤٢٫٥٠٠٠٠ KZT
500 PAB٢٤١٬٨٨٥٫٠٠٠٠٠ KZT
1000 PAB٤٨٣٬٧٧٠٫٠٠٠٠٠ KZT
2000 PAB٩٦٧٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ KZT
5000 PAB٢٬٤١٨٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ KZT
10000 PAB٤٬٨٣٧٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Panamanian Balboa
1 KZT٠٫٠٠٢٠٧ PAB
5 KZT٠٫٠١٠٣٤ PAB
10 KZT٠٫٠٢٠٦٧ PAB
20 KZT٠٫٠٤١٣٤ PAB
50 KZT٠٫١٠٣٣٦ PAB
100 KZT٠٫٢٠٦٧١ PAB
250 KZT٠٫٥١٦٧٨ PAB
500 KZT١٫٠٣٣٥٥ PAB
1000 KZT٢٫٠٦٧١٠ PAB
2000 KZT٤٫١٣٤٢٠ PAB
5000 KZT١٠٫٣٣٥٥٠ PAB
10000 KZT٢٠٫٦٧١٠٠ PAB