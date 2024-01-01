ريال عماني إلى فرنك وسط إفريقي

تحويل OMR إلى XAF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
1,527,830 xaf

ر.ع.1.000 OMR = FCFA1,528 XAF

Mid-market exchange rate at 14:20
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OMR إلى XAF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11593.5041.511.6490.94921.316
1 GBP1.18111.317110.4181.7831.9481.1225.173
1 USD0.8970.759183.8411.3541.4790.85119.114
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى فرنك وسط إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XAF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى XAF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / فرنك فرنك بيك
1 OMR١٬٥٢٧٫٨٣٠٠٠ XAF
5 OMR٧٬٦٣٩٫١٥٠٠٠ XAF
10 OMR١٥٬٢٧٨٫٣٠٠٠٠ XAF
20 OMR٣٠٬٥٥٦٫٦٠٠٠٠ XAF
50 OMR٧٦٬٣٩١٫٥٠٠٠٠ XAF
100 OMR١٥٢٬٧٨٣٫٠٠٠٠٠ XAF
250 OMR٣٨١٬٩٥٧٫٥٠٠٠٠ XAF
500 OMR٧٦٣٬٩١٥٫٠٠٠٠٠ XAF
1000 OMR١٬٥٢٧٬٨٣٠٫٠٠٠٠٠ XAF
2000 OMR٣٬٠٥٥٬٦٦٠٫٠٠٠٠٠ XAF
5000 OMR٧٬٦٣٩٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ XAF
10000 OMR١٥٬٢٧٨٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ XAF
معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / الريال العماني
1 XAF٠٫٠٠٠٦٥ OMR
5 XAF٠٫٠٠٣٢٧ OMR
10 XAF٠٫٠٠٦٥٥ OMR
20 XAF٠٫٠١٣٠٩ OMR
50 XAF٠٫٠٣٢٧٣ OMR
100 XAF٠٫٠٦٥٤٥ OMR
250 XAF٠٫١٦٣٦٣ OMR
500 XAF٠٫٣٢٧٢٦ OMR
1000 XAF٠٫٦٥٤٥٢ OMR
2000 XAF١٫٣٠٩٠٥ OMR
5000 XAF٣٫٢٧٢٦٢ OMR
10000 XAF٦٫٥٤٥٢٤ OMR