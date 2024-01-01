Yemen riyalinden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile OMR → XAF çevirin

1.000 omr
1.583.920 xaf

1.00000 OMR = 1583.92000 XAF

16:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552751.075789.31231.453061.653020.94785518.3734
1 GBP1.1692111.25775104.4271.698971.932771.1082521.4829
1 USD0.929650.795071183.02711.35081.536690.8811517.0804
1 INR0.01119670.009576040.012044310.01626940.01850830.01061280.205721

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 OMR1583.92000 XAF
5 OMR7919.60000 XAF
10 OMR15839.20000 XAF
20 OMR31678.40000 XAF
50 OMR79196.00000 XAF
100 OMR158392.00000 XAF
250 OMR395980.00000 XAF
500 OMR791960.00000 XAF
1000 OMR1583920.00000 XAF
2000 OMR3167840.00000 XAF
5000 OMR7919600.00000 XAF
10000 OMR15839200.00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Umman Riyali
1 XAF0.00063 OMR
5 XAF0.00316 OMR
10 XAF0.00631 OMR
20 XAF0.01263 OMR
50 XAF0.03157 OMR
100 XAF0.06313 OMR
250 XAF0.15784 OMR
500 XAF0.31567 OMR
1000 XAF0.63135 OMR
2000 XAF1.26269 OMR
5000 XAF3.15673 OMR
10000 XAF6.31346 OMR