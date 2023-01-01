Оманские риалы в франки кфа bceao

Сконвертируйте OMR в XAF по реальному обменному курсу

1 000 omr
1 598 760 xaf

1.00000 OMR = 1598.76000 XAF

Среднерыночный курс в 1:0 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса OMR к XAF

1 мин. назад 1 OMR → 0 XAF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.08621.458051.678690.9589518.5319
1GBP1.1615811.24835103.4811.693641.949941.1138921.5263
1USD0.93050.801057182.8941.35671.562010.892317.2438
1INR0.01122510.009663640.012063610.01636670.01884350.01076430.208022

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в франки кфа bceao

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и XAF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в XAF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Франк КФА BEAC
1 OMR1598.76000 XAF
5 OMR7993.80000 XAF
10 OMR15987.60000 XAF
20 OMR31975.20000 XAF
50 OMR79938.00000 XAF
100 OMR159876.00000 XAF
250 OMR399690.00000 XAF
500 OMR799380.00000 XAF
1000 OMR1598760.00000 XAF
2000 OMR3197520.00000 XAF
5000 OMR7993800.00000 XAF
10000 OMR15987600.00000 XAF
Обменные курсы Франк КФА BEAC / Оманский риал
1 XAF0.00063 OMR
5 XAF0.00313 OMR
10 XAF0.00625 OMR
20 XAF0.01251 OMR
50 XAF0.03127 OMR
100 XAF0.06255 OMR
250 XAF0.15637 OMR
500 XAF0.31274 OMR
1000 XAF0.62548 OMR
2000 XAF1.25097 OMR
5000 XAF3.12742 OMR
10000 XAF6.25483 OMR