دولار ناميبي إلى جنيه مانكس

تحويل NAD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٤٢٫٤٥ imp

1.00000 NAD = 0.04245 IMP

Mid-market exchange rate at 21:34
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0953591.2811.491371.657740.9644518.808
1 GBP1.1527411.2627105.2271.719231.911011.1117621.6816
1 USD0.912950.791954183.3351.361551.513430.880517.1708
1 INR0.01095520.009503250.011999810.01633830.01816080.01056580.206045

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Namibian Dollar / جنيه جزيرة مان
1 NAD0.04245 IMP
5 NAD0.21224 IMP
10 NAD0.42448 IMP
20 NAD0.84897 IMP
50 NAD2.12242 IMP
100 NAD4.24483 IMP
250 NAD10.61208 IMP
500 NAD21.22415 IMP
1000 NAD42.44830 IMP
2000 NAD84.89660 IMP
5000 NAD212.24150 IMP
10000 NAD424.48300 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Namibian Dollar
1 IMP23.55810 NAD
5 IMP117.79050 NAD
10 IMP235.58100 NAD
20 IMP471.16200 NAD
50 IMP1177.90500 NAD
100 IMP2355.81000 NAD
250 IMP5889.52500 NAD
500 IMP11779.05000 NAD
1000 IMP23558.10000 NAD
2000 IMP47116.20000 NAD
5000 IMP117790.50000 NAD
10000 IMP235581.00000 NAD