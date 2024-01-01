Namibya dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile NAD → IMP çevirin

1.000 nad
41,92 imp

1.00000 NAD = 0.04192 IMP

14:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563551.0775589.44161.45411.652560.94823518.3947
1 GBP1.1677411.25835104.4491.698081.929841.1072921.4812
1 USD0.928050.794691183.00461.349451.533620.8799517.0709
1 INR0.01118050.009574070.012047510.01625750.01847640.01060120.205662

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Namibya dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

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Çevrim kurları Namibya Doları / Man Adası poundu
1 NAD0.04192 IMP
5 NAD0.20959 IMP
10 NAD0.41919 IMP
20 NAD0.83838 IMP
50 NAD2.09595 IMP
100 NAD4.19190 IMP
250 NAD10.47975 IMP
500 NAD20.95950 IMP
1000 NAD41.91900 IMP
2000 NAD83.83800 IMP
5000 NAD209.59500 IMP
10000 NAD419.19000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Namibya Doları
1 IMP23.85550 NAD
5 IMP119.27750 NAD
10 IMP238.55500 NAD
20 IMP477.11000 NAD
50 IMP1192.77500 NAD
100 IMP2385.55000 NAD
250 IMP5963.87500 NAD
500 IMP11927.75000 NAD
1000 IMP23855.50000 NAD
2000 IMP47711.00000 NAD
5000 IMP119277.50000 NAD
10000 IMP238555.00000 NAD