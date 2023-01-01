250 Namibya dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile NAD → IMP çevirin

250 nad
10.63 imp

1.00000 NAD = 0.04254 IMP

11:25 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Trustpilot logosuTrustpilot yıldız derecelendirmesi

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86571.097591.44561.490571.658360.962918.8368
1 GBP1.1551311.26785105.6391.721931.915761.1122821.7606
1 USD0.911150.788737183.32171.358151.511030.8773517.1634
1 INR0.01093550.009466160.012001710.01630010.01813490.01052970.20599

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Change Converter source currency

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
phones

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Man Adası poundu
1 NAD0.04254 IMP
5 NAD0.21269 IMP
10 NAD0.42539 IMP
20 NAD0.85078 IMP
50 NAD2.12695 IMP
100 NAD4.25389 IMP
250 NAD10.63472 IMP
500 NAD21.26945 IMP
1000 NAD42.53890 IMP
2000 NAD85.07780 IMP
5000 NAD212.69450 IMP
10000 NAD425.38900 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Namibya Doları
1 IMP23.50790 NAD
5 IMP117.53950 NAD
10 IMP235.07900 NAD
20 IMP470.15800 NAD
50 IMP1175.39500 NAD
100 IMP2350.79000 NAD
250 IMP5876.97500 NAD
500 IMP11753.95000 NAD
1000 IMP23507.90000 NAD
2000 IMP47015.80000 NAD
5000 IMP117539.50000 NAD
10000 IMP235079.00000 NAD