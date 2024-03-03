ألف رينغيت ماليزي إلى لاري جورجي

تحويل MYR إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 myr
559.39 gel

1.00000 MYR = 0.55939 GEL

Mid-market exchange rate at 22:23
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8566551.0839589.80011.469241.660590.957818.4523
1 GBP1.1673311.26535104.8281.715121.938491.1180721.5403
1 USD0.92250.790295182.84521.355451.531980.8836517.0232
1 INR0.01113590.009539420.012070710.01636120.01849210.01066630.205482

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / لاري جورجي
1 MYR0.55939 GEL
5 MYR2.79695 GEL
10 MYR5.59389 GEL
20 MYR11.18778 GEL
50 MYR27.96945 GEL
100 MYR55.93890 GEL
250 MYR139.84725 GEL
500 MYR279.69450 GEL
1000 MYR559.38900 GEL
2000 MYR1118.77800 GEL
5000 MYR2796.94500 GEL
10000 MYR5593.89000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / رينغيت ماليزي
1 GEL1.78767 MYR
5 GEL8.93835 MYR
10 GEL17.87670 MYR
20 GEL35.75340 MYR
50 GEL89.38350 MYR
100 GEL178.76700 MYR
250 GEL446.91750 MYR
500 GEL893.83500 MYR
1000 GEL1787.67000 MYR
2000 GEL3575.34000 MYR
5000 GEL8938.35000 MYR
10000 GEL17876.70000 MYR