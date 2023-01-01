كيات ميانماري إلى أرياري مدغشقري

تحويل MMK إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
2162 mga

1.00000 MMK = 2.16214 MGA

Mid-market exchange rate at 21:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658140.9646518.8138
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911221.1118621.6854
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513660.880617.1745
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816360.0105670.20609

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / أرياري مدغشقر
1 MMK2.16214 MGA
5 MMK10.81070 MGA
10 MMK21.62140 MGA
20 MMK43.24280 MGA
50 MMK108.10700 MGA
100 MMK216.21400 MGA
250 MMK540.53500 MGA
500 MMK1081.07000 MGA
1000 MMK2162.14000 MGA
2000 MMK4324.28000 MGA
5000 MMK10810.70000 MGA
10000 MMK21621.40000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Myanma Kyat
1 MGA0.46250 MMK
5 MGA2.31252 MMK
10 MGA4.62504 MMK
20 MGA9.25008 MMK
50 MGA23.12520 MMK
100 MGA46.25040 MMK
250 MGA115.62600 MMK
500 MGA231.25200 MMK
1000 MGA462.50400 MMK
2000 MGA925.00800 MMK
5000 MGA2312.52000 MMK
10000 MGA4625.04000 MMK