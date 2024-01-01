50 كيات ميانماري إلى أرياري مدغشقري

تحويل MMK إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

50 mmk
108 mga

1.00000 MMK = 2.15732 MGA

Mid-market exchange rate at 20:53
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مينما كياتس

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Myanma Kyat / أرياري مدغشقر
1 MMK2.15732 MGA
5 MMK10.78660 MGA
10 MMK21.57320 MGA
20 MMK43.14640 MGA
50 MMK107.86600 MGA
100 MMK215.73200 MGA
250 MMK539.33000 MGA
500 MMK1078.66000 MGA
1000 MMK2157.32000 MGA
2000 MMK4314.64000 MGA
5000 MMK10786.60000 MGA
10000 MMK21573.20000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Myanma Kyat
1 MGA0.46354 MMK
5 MGA2.31769 MMK
10 MGA4.63538 MMK
20 MGA9.27076 MMK
50 MGA23.17690 MMK
100 MGA46.35380 MMK
250 MGA115.88450 MMK
500 MGA231.76900 MMK
1000 MGA463.53800 MMK
2000 MGA927.07600 MMK
5000 MGA2317.69000 MMK
10000 MGA4635.38000 MMK