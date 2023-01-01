كيات ميانماري إلى فرنك قمري

تحويل MMK إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
215 kmf

1.00000 MMK = 0.21483 KMF

Mid-market exchange rate at 21:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.0954591.28931.491621.658270.9646518.8134
1 GBP1.152611.26265105.2231.719291.911371.1118621.6849
1 USD0.912850.791985183.3351.361651.513780.880617.1741
1 INR0.01095420.009503630.011999810.01633950.01816490.0105670.206085

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Myanma Kyat / فرنك جزر القمر
1 MMK0.21483 KMF
5 MMK1.07414 KMF
10 MMK2.14829 KMF
20 MMK4.29658 KMF
50 MMK10.74145 KMF
100 MMK21.48290 KMF
250 MMK53.70725 KMF
500 MMK107.41450 KMF
1000 MMK214.82900 KMF
2000 MMK429.65800 KMF
5000 MMK1074.14500 KMF
10000 MMK2148.29000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / Myanma Kyat
1 KMF4.65487 MMK
5 KMF23.27435 MMK
10 KMF46.54870 MMK
20 KMF93.09740 MMK
50 KMF232.74350 MMK
100 KMF465.48700 MMK
250 KMF1163.71750 MMK
500 KMF2327.43500 MMK
1000 KMF4654.87000 MMK
2000 KMF9309.74000 MMK
5000 KMF23274.35000 MMK
10000 KMF46548.70000 MMK