Myanmar kyatından Komor frangına

Reel döviz kuru ile MMK → KMF çevirin

1.000 mmk
218 kmf

1.00000 MMK = 0.21786 KMF

12:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855771.0744589.21571.454641.652620.94830518.344
1 GBP1.1685411.25555104.2531.699831.931171.1081321.4359
1 USD0.93070.796464183.03381.353851.538110.8825517.0729
1 INR0.01120880.009592040.012043310.01630480.01852390.01062880.205614

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Komor Frangı
1 MMK0.21786 KMF
5 MMK1.08932 KMF
10 MMK2.17863 KMF
20 MMK4.35726 KMF
50 MMK10.89315 KMF
100 MMK21.78630 KMF
250 MMK54.46575 KMF
500 MMK108.93150 KMF
1000 MMK217.86300 KMF
2000 MMK435.72600 KMF
5000 MMK1089.31500 KMF
10000 MMK2178.63000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Myanmar Kyatı
1 KMF4.59005 MMK
5 KMF22.95025 MMK
10 KMF45.90050 MMK
20 KMF91.80100 MMK
50 KMF229.50250 MMK
100 KMF459.00500 MMK
250 KMF1147.51250 MMK
500 KMF2295.02500 MMK
1000 KMF4590.05000 MMK
2000 KMF9180.10000 MMK
5000 KMF22950.25000 MMK
10000 KMF45900.50000 MMK