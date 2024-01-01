2.000 Myanmar kyatından Komor frangına

Reel döviz kuru ile MMK → KMF çevirin

2.000 mmk
434 kmf

1,000K MMK = 0,2170CF KMF

22:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MMK → KMF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MMK → KMFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21780,2190
Düşük0,21400,2140
Ortalama0,21570,2165
Değişim-0.37%-0.16%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MMK → KMF istatistikleri

MMK → KMF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2178, en düşük 0,2140 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2157 oldu. MMK → KMF kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

MMK → KMF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2190, en düşük 0,2140 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2165 oldu. MMK → KMF kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5581,3880,9271,5418,2710,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,61710,6681,1113,1630,5665,22
1 EUR1,07938,3621,49811,66219,7120,8477,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Komor Frangı
1 MMK0,21701 KMF
5 MMK1,08507 KMF
10 MMK2,17014 KMF
20 MMK4,34028 KMF
50 MMK10,85070 KMF
100 MMK21,70140 KMF
250 MMK54,25350 KMF
500 MMK108,50700 KMF
1000 MMK217,01400 KMF
2000 MMK434,02800 KMF
5000 MMK1.085,07000 KMF
10000 MMK2.170,14000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Myanmar Kyatı
1 KMF4,60800 MMK
5 KMF23,04000 MMK
10 KMF46,08000 MMK
20 KMF92,16000 MMK
50 KMF230,40000 MMK
100 KMF460,80000 MMK
250 KMF1.152,00000 MMK
500 KMF2.304,00000 MMK
1000 KMF4.608,00000 MMK
2000 KMF9.216,00000 MMK
5000 KMF23.040,00000 MMK
10000 KMF46.080,00000 MMK