كيات ميانماري إلى ين ياباني

تحويل MMK إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 mmk
71 jpy

1.00000 MMK = 0.07079 JPY

Mid-market exchange rate at 21:22
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135.051.361650.912851.5137818.65840.7919857.15295
1 THB0.028530710.03884880.02604470.0431890.5323370.02259590.204078
1 CAD0.73440325.740810.6704121.1117213.70280.5816365.25315
1 EUR1.0954538.39551.4916211.6582720.43930.86767.8357

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كيات ميانماري إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MMK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MMK الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ميانما كيات

MMK إلى USD

MMK إلى THB

MMK إلى CAD

MMK إلى EUR

MMK إلى AUD

MMK إلى ZAR

MMK إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Myanma Kyat / ين ياباني
1 MMK0.07079 JPY
5 MMK0.35393 JPY
10 MMK0.70786 JPY
20 MMK1.41571 JPY
50 MMK3.53928 JPY
100 MMK7.07857 JPY
250 MMK17.69642 JPY
500 MMK35.39285 JPY
1000 MMK70.78570 JPY
2000 MMK141.57140 JPY
5000 MMK353.92850 JPY
10000 MMK707.85700 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Myanma Kyat
100 JPY1412.71000 MMK
1000 JPY14127.10000 MMK
1500 JPY21190.65000 MMK
2000 JPY28254.20000 MMK
3000 JPY42381.30000 MMK
5000 JPY70635.50000 MMK
5400 JPY76286.34000 MMK
10000 JPY141271.00000 MMK
15000 JPY211906.50000 MMK
20000 JPY282542.00000 MMK
25000 JPY353177.50000 MMK
30000 JPY423813.00000 MMK