لوتي ليسوتو إلى جنيه مانكس

تحويل LSL إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
42.47 imp

1.00000 LSL = 0.04247 IMP

Mid-market exchange rate at 21:14
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491611.658190.964618.8288
1 GBP1.1527411.26265105.2231.719351.911371.1119321.7037
1 USD0.91290.791985183.3351.36171.513780.8805517.189
1 INR0.01095470.009503630.011999810.01634010.01816490.01056640.206264

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Lesotho Loti / جنيه جزيرة مان
1 LSL0.04247 IMP
5 LSL0.21235 IMP
10 LSL0.42469 IMP
20 LSL0.84938 IMP
50 LSL2.12345 IMP
100 LSL4.24690 IMP
250 LSL10.61725 IMP
500 LSL21.23450 IMP
1000 LSL42.46900 IMP
2000 LSL84.93800 IMP
5000 LSL212.34500 IMP
10000 LSL424.69000 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Lesotho Loti
1 IMP23.54660 LSL
5 IMP117.73300 LSL
10 IMP235.46600 LSL
20 IMP470.93200 LSL
50 IMP1177.33000 LSL
100 IMP2354.66000 LSL
250 IMP5886.65000 LSL
500 IMP11773.30000 LSL
1000 IMP23546.60000 LSL
2000 IMP47093.20000 LSL
5000 IMP117733.00000 LSL
10000 IMP235466.00000 LSL