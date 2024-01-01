Lesotho lotisinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile LSL → IMP çevirin

1.000 lsl
41,91 imp

1.00000 LSL = 0.04191 IMP

11:14 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553251.073889.17611.453761.651870.9484518.3272
1 GBP1.1691511.25545104.2621.699691.931311.1088821.4275
1 USD0.931250.796527183.04721.353851.538340.8832517.0676
1 INR0.01121380.009591260.012041310.01630220.01852370.01063550.205517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Man Adası poundu
1 LSL0.04191 IMP
5 LSL0.20953 IMP
10 LSL0.41906 IMP
20 LSL0.83811 IMP
50 LSL2.09529 IMP
100 LSL4.19057 IMP
250 LSL10.47642 IMP
500 LSL20.95285 IMP
1000 LSL41.90570 IMP
2000 LSL83.81140 IMP
5000 LSL209.52850 IMP
10000 LSL419.05700 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Lesotho Lotisi
1 IMP23.86310 LSL
5 IMP119.31550 LSL
10 IMP238.63100 LSL
20 IMP477.26200 LSL
50 IMP1193.15500 LSL
100 IMP2386.31000 LSL
250 IMP5965.77500 LSL
500 IMP11931.55000 LSL
1000 IMP23863.10000 LSL
2000 IMP47726.20000 LSL
5000 IMP119315.50000 LSL
10000 IMP238631.00000 LSL