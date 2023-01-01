دولار ليبيري إلى كرونة نروجية

تحويل LRD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
56.38 nok

1.00000 LRD = 0.05638 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:39 UTC
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LRD إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0662588.62671.437041.661210.963718.3393
1GBP1.153211.2296102.2041.657191.915711.1113421.1489
1USD0.937850.813273183.121.347751.5580.903817.1998
1INR0.01128330.009784320.012030810.01621450.01874390.01087340.206927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ليبري / كروني نرويجي
1 LRD0.05638 NOK
5 LRD0.28192 NOK
10 LRD0.56384 NOK
20 LRD1.12768 NOK
50 LRD2.81919 NOK
100 LRD5.63838 NOK
250 LRD14.09595 NOK
500 LRD28.19190 NOK
1000 LRD56.38380 NOK
2000 LRD112.76760 NOK
5000 LRD281.91900 NOK
10000 LRD563.83800 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار ليبري
1 NOK17.73560 LRD
5 NOK88.67800 LRD
10 NOK177.35600 LRD
20 NOK354.71200 LRD
50 NOK886.78000 LRD
100 NOK1773.56000 LRD
250 NOK4433.90000 LRD
500 NOK8867.80000 LRD
1000 NOK17735.60000 LRD
2000 NOK35471.20000 LRD
5000 NOK88678.00000 LRD
10000 NOK177356.00000 LRD